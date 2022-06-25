Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi Edirne’de çiftçiler buğdaylarını hasat ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi Edirne’de çiftçiler buğdaylarını hasat ediyor

İHA

Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi Edirne’de çiftçiler buğdaylarını hasat ediyor

Edirne'de çiftçiler buğday hasadı mesaisine devam ediyor.
RusyaUkrayna savaşıyla beraber tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin başında yer alan stratejik gıda ürünü olan buğdayda, Edirneli üreticiler hasada başladı. Türkiye'nin önemli buğday üretim alanlarından olan tarım kenti Edirne'de bu yıl çiftçiler buğday rekoltesinden umutlu olduklarını belirtti. 1 yıllık emeklerinin karşılığını almak için sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan üreticiler, hasadı gece geç saatlere kadar devam ettiriyor. Dekar başına yaklaşık 400500 kilogram verim alan buğday üreticileri, bahar aylarında yağışların az olmasına rağmen iyi verim aldıklarını ve ilerleyen dönemden daha da umutlu olduklarını ifade etti. Uzun aradan sonra tarlalarda hasada başlayan biçerdöverciler, hasat döneminin sevincini ve bereketini yaşadı.
Trakya’da son yağışlarla birlikte yüksek verim aldıklarını belirten Evren Mercan, bu yıl ortalama verimlerin dekar başına 400500 kilogram olduğunu ifade ederek, “Buğday verimi geçen yıla oranla bu yıl biraz düşük ama yine de iyi olduğunu düşünüyorum. Edirne’de 34 gündür hasadımız devam ediyor. Bazen kırkikindi yağmurları yağdığından dolayı hasada engel olabiliyor. Sabah başka yerde hasat yapıyorduk; yağmur yağdığından dolayı burada devam ediyoruz. Verimimiz iyi, kötü değil. Hasat dönemi bütün çiftçilerimize bol bereketli, hayırlı olsun inşallah” dedi.
Buğday sezonunun başlamasıyla bütün çiftçilerin bir an önce buğdaylarını hasat etme telaşında olduğunu söyleyen Sinan Akkural, Trakya’da bütün buğdayların olgunlaştığını vurgulayarak, “Dekar başına 350400 dekar verim alıyoruz. Son yağışların da buğday tarlaları için faydası oldu. 1 yıl boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını şu anda buğday hasadı yaparak alıyoruz” şeklinde konuştu.
Eşinin çiftçilik yaptığını ve tarlaya yardıma geldiğini ifade eden Buse Mercan, eşinin buğdayları biçtiğini kendisinin de yemek ve çay getirdiğini belirterek, ”İşçilerin traktörlerin kasasına doldurdukları buğdayları depolara taşıyor. Ben de oğlumla birlikte tarlaya geldim. İnşallah bütün çiftçiler için bereketli bir sene olur ve herkes emeğinin karşılığını alır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selimiye Camisi, çalınan çinileri bekliyor
YEREL HABERLER Selimiye Camisi, çalınan çinileri bekliyor
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10’uncu duruşma görüldü Edirne'deki şantaj ve darp davası
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yargılandığı ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı ...
Edirneli eczacı ‘Kırkpınar Köşesi’ ile örnek teşkil ediyor Güreş sevdalısı esnaf Kırkpınar'a katkı için çalışıyor
YEREL HABERLER Edirneli eczacı ‘Kırkpınar Köşesi’ ile örnek teşkil ...
Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (3)
YEREL HABERLER Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşı Gülen'in ...
Denizde sürüklenen tekne, ASELSAN'ın radarıyla tespit edildi
YEREL HABERLER Denizde sürüklenen tekne, ASELSAN'ın radarıyla tespit ...
Saros Körfezi'nde sürüklenen tekneyi, Serdar 7M Radarı buldu
YEREL HABERLER Saros Körfezi'nde sürüklenen tekneyi, Serdar 7M ...
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeninin adliyedeki işlemleri sürüyor FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının ...
Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı (2)
YEREL HABERLER Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşının yeğeniyle 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ elebaşının ...
Edirne'de etil alkol ve gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de etil alkol ve gümrük kaçağı cinsel içerikli ...
Mor tarlalarda hasat zamanı
YEREL HABERLER Mor tarlalarda hasat zamanı
Elazığ’da Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar ...
Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.