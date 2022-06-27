Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

İHA

Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde devriye gezen bekçiler tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden şeker kutusu ile kamufle edilmiş uyuşturucu maddeler çıktı. Çok sayıda uyuşturucu ile yalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mescit Mahallesi’nde devriye gezen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri yol üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Y.M. isimli şahsın üstünü arayan ekipler bir şeker kutusu ve içinde de 26 adet metamfetamin maddesi buldu.
Üzerinden uyuşturucu maddeler ile 2 bin 650 lira daha para çıkan şahıs gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

21 yıl ile aranıyordu, sokak ortasında adam vurdu
YEREL HABERLER 21 yıl ile aranıyordu, sokak ortasında adam vurdu
Edirne’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ...
30 Atlet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye çevresinde 11 tur attı
YEREL HABERLER 30 Atlet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye ...
Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yıl dönümünde, 'farkındalık koşusu'
YEREL HABERLER Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yıl ...
Doç. Dr. “Ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz” diyerek Kurban Bayramı öncesi büyük riske dikkat çekti
YEREL HABERLER Doç. Dr. “Ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz” ...
Edirne’de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne’de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı
Kispete kadın eli; eşine yardımcıyken, usta oldu
YEREL HABERLER Kispete kadın eli; eşine yardımcıyken, usta oldu
Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi Edirne’de çiftçiler buğdaylarını hasat ediyor
YEREL HABERLER Stratejik konuma sahip buğdayda hasat ...
Selimiye Camisi, çalınan çinileri bekliyor
YEREL HABERLER Selimiye Camisi, çalınan çinileri bekliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.