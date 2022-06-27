Gurbetçiler vatan toprağına akın akın geliyor Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçiler vatan toprağına akın akın geliyor Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu

İHA

Gurbetçiler vatan toprağına akın akın geliyor Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu

– Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen yüzlerce gurbetçi, Edirne Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluk oluşturdu.
Yurt dışında yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek üzere Edirne Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapıyorlar. Gurbetçiler sınır kapısındaki işlemlerin ardından yurda giriş yapıyor. Hem Vatanına hem Türkiye’deki akrabalarına özlem duyduklarını söyleyen gurbetçiler yorgunluklarını unuttuklarını ifade etti.
3 senedir korona virüsten dolayı Türkiye’ye gelemeyen Aysel Vural ailesini çok özlediklerini belirterek Türk bayrağını görmenin gurur verici olduğunu söyledi.
29 seneden beri Almanya’da aile özlemi ile yaşadığını vurgulayan Ali Kahya, “Öncelikle memleketimize geldiğimizden dolayı çok mutluyuz huzurluyuz, Sınır kapısından rahat ve stressiz şekilde yurda giriş yaptık. Yolculuğumuzda gayet rahat geçti. Biz vatanımıza memleketimize aşık insanlarız her şey vatanımız için Türkiye’deki haberleri takip ediyoruz insanımızın mutluluğu huzuru vatanımızın kalkınması bizi mutlu ediyor ülkemizde güzel şeylerin olması bizi bahtiyar ediyor” şeklinde konuştu.

“Türk bayrağını görünce çok duygulandım”
Senede 1 kere Türkiye’ye geldiklerini söylenen Zahide Hamaratlı, “Çok güzel Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyuz ilk defa arabayla Türkiye’ye geliyoruz ve bu huzur ve mutluluk veriyor bize. Türk bayrağını görünce çok duygulandım ne mutlu türküm diyene orda da çalıştığımız için senede bir kere gelmeye çalışıyoruz. Gümrüklerde çok yoğunluk var yoksa daha sık gelirdik aracımızla” dedi.
2 gündür yolda olduklarını ifade eden Esra Korkmaz ailesini çok özlediğini belirtti.
“Vatana girerken tüylerim diken diken oldu”
Uzun süren yolculuğun ardından vatan topraklarına girdiğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirten Ümit Erol, “Almanya’dan geliyoruz tüylerimiz diken diken oldu çok mutluyuz heyecanlıyız sevinçliyiz vatanımıza geldik tatilimizi yapacağız inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunca Nehrindeki debi düşüklüğü su bitkilerinin artışına neden oldu Tunca Nehri kuruma noktasına geldi, su bitkileri arttı
YEREL HABERLER Tunca Nehrindeki debi düşüklüğü su bitkilerinin ...
21 yıl ile aranıyordu, sokak ortasında adam vurdu
YEREL HABERLER 21 yıl ile aranıyordu, sokak ortasında adam vurdu
Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı
Edirne’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ...
30 Atlet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye çevresinde 11 tur attı
YEREL HABERLER 30 Atlet, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye ...
Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yıl dönümünde, 'farkındalık koşusu'
YEREL HABERLER Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yıl ...
Doç. Dr. “Ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz” diyerek Kurban Bayramı öncesi büyük riske dikkat çekti
YEREL HABERLER Doç. Dr. “Ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz” ...
Edirne’de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne’de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı
Kispete kadın eli; eşine yardımcıyken, usta oldu
YEREL HABERLER Kispete kadın eli; eşine yardımcıyken, usta oldu
Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi Edirne’de çiftçiler buğdaylarını hasat ediyor
YEREL HABERLER Stratejik konuma sahip buğdayda hasat ...
Selimiye Camisi, çalınan çinileri bekliyor
YEREL HABERLER Selimiye Camisi, çalınan çinileri bekliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.