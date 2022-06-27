Edirne´de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 7 kişiden, 4´ü FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerinin içerisinde olduğu 2 araç takibe alındı. Organizatör oldukları değerlendirilen Ş.Ü. ve S.A. yönetimindeki araçlar takip sonucu tarla yolunda durduruldu. Araçlarda, göçmen kaçaklığı yapan organizatörler Ş.Ü. ve S.A. ile FETÖ´ye üye olmak suçundan haklarında dosya bulunan eski zabıt katibi Z.A., eski İçişleri Bakanlığı uzman yardımcısı S.K., eski müfettiş yardımcıları K.U. ve M.A. ile ev hanımı H.K. yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Ş.Ü. ve H.K. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A., S.K., Z.A., K.U. ve M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-06-27 18:26:47



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