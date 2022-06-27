661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

Edirne'de bu yıl 27 Haziran3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 661'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye başpehlivanının belirlendiği tarihi Kırkpınar'ın 661'ncisi düzenlenen festivalle başladı. Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, bando eşliğinde Atatürk heykeline kadar yürüdü. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in büste çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Ardından bando eşliğinde sözü ve bestesi rahmetli Beyazıt Sansı’ya ait olan ‘Kırkpınar Marşı’, oğlu Seven Sansı eşliğinde söylendi.



"Bize düşen görev güreşlerin özüne dokunmadan gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak"

Törende konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "1361 yılından bu yana gerçekleştirilen güreşler geçmişten günümüze süregelen çok önemli bir spor dalıdır. Kırkpınar’ı Kırkpınar yapan ağalığı, cazgırı, davul zurnalı kısmeti ve peşrevi ile kendine özgü ritüelleridir. Bize düşen görev 661 yıldır kesintisiz devam eden yağlı güreşlerin özüne dokunmadan gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. Özüne uygun şekilde devam edilmesi için tüm gücümüzle çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu hafta bizim için özel bir hafta. Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverleri ağırlayacağız. Şehir tüm paydaşlarıyla birlikte üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Ebediyete intikal etmiş pehlivanlara Allah'tan rahmet, müsabakalara katılacak güreşçilere de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kırkpınar'ın ata sporu yağlı güreşi simgelediğini söyleyen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, "Burada da hasbelkader ağalık yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Hep söylüyorum Kırkpınar'a gerçekten ağırlık yapacak birisi gelene kadar ben buradayım sağlığım izin verdiği müddetçe" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen açılış programı konuşmaların ardından sona erdi. Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş heyecanı ise 1 Temmuz Cuma günü minik boylarda başlayacak. 1 Temmuz Cuma Kırkpınar Ağası karşılama ritüeli gerçekleştirilecek, vefat eden başpehlivanlar kabirlerinde ziyaret edilecek ve Selimiye Camii'nde mevlit okutulacak. Saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda resmi açılış töreni düzenlenecek.

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