661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, açılış töreniyle başladı

Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası kortej yürüşü ile başladı. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın ata sporu olduğuna vurgu yaparak, "Hep söylüyorum, Kırkpınar'a gerçekten ağalık yapacak birisi gelene kadar ben buradayım. Sağlığım izin verdiği müddetçe" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce pehlivanı buluşturan, yağlı güreşlerin olimpiyatı 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde kortej Edirne Belediye Başkanlığı binası önünde toplanarak Atatürk Anıtı'na yürüdü. Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyerek Atatürk Anıtı'na gelen kortejde protokol, anıta çelenk bırakırken sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı 661. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yaptı.

'KIRKPINAR'A GERÇEKTEN AĞALIK YAPACAK BİRİSİ GELENE KADAR BURADAYIM'

Kırkpınar'ın Türk'ün ata sporu olduğunu söyleyen Selim, "Kırkpınar ata sporumuz, buna hasbelkader ağalık yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Hep söylüyorum, Kırkpınar'a gerçekten ağalık yapacak birisi gelene kadar ben buradayım. Sağlığım izin verdiği müddetçe. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum" dedi.

'ALTIN KURALIMIZ: AĞA ADAYININ YAĞLI GÜREŞE YETECEK GÖNLÜ OLSUN'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Kırkpınar'da 2 yıl üst üste altın kemeri alan Ali Gürbüz'ün bu yıl da başpehlivan olması halinde kemerin ebedi sahibi olacağını hatırlattı. Gürkan, "Son yaklaşık yirmi yıldır neredeyse tarihi Kırkpınar başpehlivanlık altın kemeri Ahmet Taşçı'dan bu yana hiçbir başpehlivanımız tarafından elde edilemedi. Son iki yılda son iki Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz, Tarihi Kırkpınar'ın başpehlivanlık hakkını elde etti. Alın teriyle bileğinin gücüyle. Elbet, burası dualı çayır. Buradaki güreşler kıran kırana olur. Kim hak ederse o bu yılın başpehlivanı olacaktır. Yine değerli Kırkpınar ağamız. Sevgili kardeşim Seyfettin Selim de on iki yıl üst üste Kırkpınar ağalığını kazanarak üç kez Kırkpınar ağalığı altın kemerinin ebedi sahibi oldu. Bu yıl ilk turu yeni başlıyor. Ağalık ihalesinde de pazar günü final güreşlerinden önce 2023 yılı yani cumhuriyetimizin 100'üncü yılının Kırkpınar ağalığı ihalesini final güreşlerinden önce gerçekleştireceğiz. Hodri meydan diyoruz. Kırkpınar ağası olacak insanın elbette parası olsun. Ama parasından önce yağlı güreşe yetecek gönlü olsun, yüreği olsun. En çok arzu ettiğimiz de odur" diye konuştu.

'KIRKPINAR'I KENDİNE HAS KİMLİĞİNE DOKUNMADAN GELECEĞE AKTARMALIYIZ'

Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık da, bu hafta Türkiye'nin başpehlivanı unvanının sahibini Edirne'de bulacağını belirtti. Kırbıyık, "Başlangıcı, Edirne´nin fetih tarihi olan 1361 yılı olarak kabul edilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmış, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla gerçekleştirmiş olduğumuz, çok önemli bir spor ve kültür etkinliğimizdir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri sadece bir spor müsabakasından ibaret değildir. Kırkpınar´ı Kırkpınar yapan; ağalığıyla, altın kemeriyle, zembili, kispeti, cazgırıyla, davul-zurnası ve peşreviyle kendine has özel unvanları, ritüelleri ve uygulamalarıdır. Bu noktada bize düşen görev 661 yıldır süregelen ve dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni özüne ve kendine has kimliğine dokunmadan, gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen folklor gösterileriyle devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

