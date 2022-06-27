Edirne'de yakalanan 227 kaçak Afgan göçmen ülkelerine gönderilecek

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Edirne Göç İdaresi'nde bulunan göçmenler, 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Ülkeye yasadışı yollardan giren 227 kaçak Afgan göçmen işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüslerle İstanbul'a gönderildi. Kaçak göçmenler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan 2 charter uçağıyla Kabil'e gönderilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-06-27 23:20:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.