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Edirne'de eski kooperatifte, Faslı 7 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Edirne'de eski kooperatifte, Faslı 7 kaçak göçmen yakalandı


Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, eski Pancar Kooperatifi binasında yapılan aramada, Fas uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne polisi, Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki eski Pancar Kooperatifi binasında kaçak göçmenler olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, binada yaptığı aramada, Faslı 7 kaçak göçmeni yakaladı. Ekip araçlarına bindirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2022-06-28 11:57:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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