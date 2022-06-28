Tatil için gelen gurbetçilerin Kapıkule'den girişleri başladı



Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)AVRUPA'da yaşayan gurbetçiler, ülkelerinde okulların tatil olmasıyla kara yoluyla, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki gurbetçiler, okulların tatile girmesiyle izinleri kullanarak ana vatan hasretini gidermek için yollara koyuldu. Yaklaşık 3 ile 5 hafta arasında tatil süreleri bulunan Türk vatandaşlar ülkeye giriş yaptı. Özellikle Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Türk bayrağını görünce duygulandıklarını dile getirdi.

'İNSANIN OTURUP AĞLAYASI GELİYOR'

Pandeminin de araya girmesiyle yaklaşık 4 yıldır Türkiye'ye gelemeyen ve ailesiyle Almanya'dan yola çıkıp Kapıkule'ye ulaşan Serpil Atasayar, "Yolculuğumuz çok rahat geçti. Yollar boştu, sakindi. 4 senedir gelmiyorduk, artık gelelim dedik. Araya pandemi girmişti. Şimdi Düzce'ye gidiyoruz, oradan Denizli ardından Didim'e tatile yapacağız. Çok özledik Türkiye'yi. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Dün işten çıktık, oradan hemen yola çıkıp geldik. İnsanın bazen oturup ağlayası geliyor Türkiye'ye gelince. Burada doğmadık ama alışkınız, özlüyoruz" diye konuştu.

Almanya'dan gelerek memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine giden Yaşar Yazıcı, "Okullar tatil oldu orada. Çok rahat geldik şükürler olsun, memlekete döndük. 5 hafta kalmayı düşünüyorum. Yollar çok rahattı. Dönüşte sıkıntı yaşayacağız sanırım, çünkü çok yoğun geliş var. Annem ve babam burada, biraz ziyaret sonra tatil yapacağız" ifadesini kullandı.

Almanya'dan gelen ve Aksaray'daki ailesini görmeye giden Esma Özkan da, "Almanya'dan geliyorum Aksaray'a gidiyoruz. Aksaray'da kalacağız, tatilimizi orada geçireceğiz. Yolculuğumuz çok rahat geçti, yollar bayağı boştu. Okullarımız tatil olur olmaz hemen yola çıktık. Türkiye'yi çok özlemiştim, şimdi hasret gidereceğiz" derken, Esra Özkan da Türkiye'ye gelmenin anlatılmaz bir duygu olduğunu ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-28 15:23:59



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