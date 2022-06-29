Kırkpınar’a hazırlanan başpehlivanlar açıklamalarda bulundu Başpehlivanlar Kırkpınar için Edirne'ye geldi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala Edirne’ye gelen başpehlivanlar, antrenmanlarını hızlandırdı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala, başpehlivanlar başta olmak üzere binlerce pehlivan, Edirne’ye gelmeye başladı. Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda antrenman gerçekleştiren, başpehlivanlar açıklamalarda bulundu.



Okulu: “Kırkpınar’a çok iyi hazırlandım”

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını aktaran başpehlivan Orhan Okulu yaptığı açıklamada, “Edirne’ye gelerek havasına alışıp antrenmanlarımıza burada devam ediyoruz. Hedefim 2015 ve 2018 yıllarında olduğu gibi bu yıl da altın kemeri kuşanmak istiyorum. Hiçbir rakibimi küçümsemiyorum, yağlı güreşte ne zaman ne olacağı belli değil. Bütün rakiplerim iyi çalıştı. Kura şansı bizim için çok önemli. İyiler bir biriyle eşleştiği zaman müsabakalar biraz daha sıkıntılı geçiyor. Kırkpınar bizim olimpiyatımız" dedi.



Yeşil: “Kırkpınar hedeflerimizin ve hayallerimizin en zirvesidir”

Bir başka başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil de Kırkpınar ile ilgili görüşlerini aktardı. Yeşil, “Kırkpınar bizim bir senelik emeğimizin karşılığını almak istediğimiz yer. Hedeflerimizin ve hayallerimizin en zirvesi Kırkpınar. Edirne’ye alışmak için biraz erken geldik. Edirne bizim hayatımızda bambaşka bir rol alır, ikinci memleketimiz gibi oluyor. Eylül ayında başladık hazırlıklarımıza. Çeşitli güreşlere katılıp iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi her şey yalan bu hafta gerçek gibi bir duruma geldik. Yapılacak güreşlerde hedefim altın kemerin sahibi olmak” ifadelerini kullandı.



Cengiz: “9 aydır antrenman yapıp bugüne hazırlanıyoruz”

Başpehlivan Hasan Cengiz, hedefinde şampiyonluk olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bütün başpehlivanların hedefi şampiyonluktur ve kemer almaktır. İnşallah Allah’ın izniyle biz de hedeflerimiz doğrultusunda güreşlerimizi gerçekleştireceğiz. Kırkpınar bizim her şeyimiz. Olimpiyat şampiyonası gibidir. 9 aydır antrenman yapıp bugüne hazırlanıyoruz. Burası da bizim olimpiyatımız. Burada bütün hünerlerimizi gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.