Polislerden kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu attı

Edirne’de yunus timleri şüphelendikleri motosikletli iki şüpheliyi durdurmak isteyince kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin yakalanmadan önce tarlaya attığı poşette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus) ekipleri, Gazimihal Köprüsü’nde motosikletle seyir halinde olan iki şüpheliyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle çalılık alanlara kaçıp izlerini kaybetmeye çalıştı. Polis ekiplerinin peşlerinden geldiğini gören şüpheliler, yanlarında bulunan poşetteki uyuşturucu maddesini tarlaya attı. Ardından motosikleti de tarlaya bırakan şüpheliler, bu kez koşarak kaçmaya çalıştı. Yunus timleri tarafından etrafı çevrilen şüpheliler, kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Tarlada araştırma yapan Yunus Timleri, buldukları poşetin içerisinde esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin terk ettiği motosiklet de çekiciyle otoparka götürüldü.

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