Baskında litrelerce etil alkol ele geçirildi

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Edirne’nin Keşan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda litrelerce etil alkol ve sahte içki ele geçirildi. Denetimlerde yakalanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Keşan’da gümrük kaçağı ve sahte alkol imalat ve satışı hakkında çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde belirlenen bir eve baskın düzenledi.

Z.Y.Y.’ye ait evde arama yapan ekipler, 27 litre etil alkol, 4 litre sahte rakı ve 12 adet de aroma ele geçirdi.

Ürünlere el konulurken, şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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