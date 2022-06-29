Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yaz spor okulları törenle başladı Ücretsiz yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmesi için 2 uygulamayı başlattıklarının müjdesini vermişti. Bunlardan birisi olan yaz spor okulları Edirne’de düzenlenen törenle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmesi için ücretsiz olarak yaz spor okulları açılacağının müjdesini vermesinin ardından harekete geçildi. Edirne’de Şükrüpaşa Atletizm Sahası’nda düzenlenen yaz spor okulları açılış seremonisi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, yaz spor okullarına önem verdiklerini söyledi.

Atletizm, badminton, jimnastik, masa tenisi, basketbol, tenis, voleybol, halter, judo, tekvando, futbol, bilardo, bisiklet, boks, satranç, kickboks, pilates, okçuluk, karate, dart gibi birçok branşta açılacak kurslarda, çocuklara ücretsiz olarak profesyonel antrenörlerce eğitim verilecek.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları ile birçok branşta faaliyet gösterdiğini söyleyen Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, yaz spor okullarına önem verdiklerini ifade etti.



Birçok branşta ücretsiz eğitim verilecek

Ülkemizde ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcuların sporla tanışmalarının GSB Spor okulları ile olduğunu belirten Ulaşdır, “Yaz Spor Okullarımızın en büyük temel amacı çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları başarılı birer sporcu yapabilmek, sporu tabana yaymak, spor kültürünün oluşmasında katkı sağlamak, saygılı hoş görülü bireyler olmalarını hedeflemektir” şeklinde açıklamada bulundu.

Açılış konuşmasının ardından yaz spor okullarının startı verildi ve çocuklar ısınma hareketleriyle çalışmalara başladı.

3 ay boyunca ücretsiz şekilde hizmet verecek olan yaz spor okullarında, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

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