Edirne 'Kırkpınar Festivali'ne hazır

Edirne'de bu yıl 661'ncisi düzenlenecek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kentte hazırlıklar tamamlandı. 2020'de pandemi nedeniyle yapılamayan ve geçen yıl 3'te 1 oranında seyircili gerçekleştirilen tarihi organizasyonda, Er Meydanı'nda çayırlar hazır hale gelip, statta onarım tamamlandı. Sarayiçi çevresinde şenliklerin başlamasıyla kurulan standartlarda satışlar başlarken, tarihi kuzu çevirmecileri de eşsiz lezzet için yerlerini aldı. Kentte otellerde ise boş yer kalmadı. Organizasyonda bu sene 3 bine yakın pehlivanın güreş tutması bekleniyor. Edirne Belediyesince yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl başpehlivana 75 bin, 2'nciye 48 bin, 3'ncü olacak 2 pehlivana ise 25'er bin TL ödül ile madalya ve kupaları takdim edilecek. Dünya'da olimpiyatların ardından en uzun soluklu organizasyonu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, sporcular için bu yıl 3 ton zeytinyağı tüketilecek.

'EN ŞANSLI ADAY ALİ GÜRBÜZ'

Bu yıl Ali Gürbüz'ün altın kemer senesi olduğunu hatırlatan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bu yılın bir özelliği 1997'den beri, Ahmet Taşçı'dan bu yana altın kemeri ebedi sahibi hiçbir pehlivan olamadı. 3 yıl üst üste başpehlivanlığı kazanamadı. Bu yıl bu anlamda en şanslı aday Ali Gürbüz. Eğer bu yıl da başpehlivan olursa 1 kilo 400 gram altından oluşan altın kemerin ebedi sahibi olacak. Hak eden kazansın. Çünkü Kırkpınar çayırı, dualı bir çayırdır. Hak etmeyen zaten kazanamaz. Ama bu yıl bu nedenle de çok kıran kırana güreşler olacağına inanıyoruz. Geçen yıl alttan gelen genç başpehlivanlar var. Onlar kendini kanıtlamak isteyecek. Bu da dualı çayıra yansıyacak" dedi.

AĞALIK İÇİN REKOR İHALE

Bu yıl final güreşlerinden önce düzenlenecek ağalık koç ihalesi için rekor bir rakamla açılış yapacaklarını belirten Gürkan, "Başpehlivanlık final güreşinden önce, bir sonraki Kırkpınar için ağalık ihalesi yapıyoruz. Bu yıl 3 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de yine canlı yayında katılanlarla beraber 2023 yılının, yani 662'nci Kırkpınar'ın ağalık ihalesini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yılın da, bu yılın da bir özelliği var. Bu yıl Edirne'nin ve Türkiye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı. Çok kıymetli bir yıl ve aynı zamanda 2022 Edirne yılı. Sayın Seyfettin Selim geçen yıl kazanmıştı. Bu yıl ağamız o. Ama Pazar günü gelecek yılın ağasını ihalede belirleyeceğiz. Koça en yüksek payı veren, şartları taşımak kaydıyla önümüzdeki yılın ağası olacak. Önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Bu tarih, bir 100 yıl sonra gelecek ve çok önemli bir tarih. 2023'ün, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının ağası olacağı için ben bu yıl ihaleyi 2 milyon 23 bin TL ile açacağım. Ondan sonra ağa adayları ne kadar yükseltirler onu hep beraber göreceğiz. Şimdiden açıklamış olalım, bunu bilerek gelsinler" diye konuştu.

'REKOR GÜREŞÇİ KATILIMI BEKLİYORUZ'

Kentte Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam eden güreşçi kayıtları hakkında konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, "Geçen sene 2 bin 500'e yakın katılım vardı. Bu sene de bu sayının aşılmasını, 3 bine yakın pehlivanın kayıt yaptırmasını bekliyoruz. Bugün boy ayrımları başlayacak. Teşvik'ten başlayarak 14 boy olarak Baş boyuna kadar. Yani asıl işlemler burada başlıyor. Hangi pehlivan kilosuna göre hangi boyda güreşecek onu belirliyoruz. Cuma günü de sabah 09.00'da yağlı güreşlerimiz başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

'OTELLERDE YER KALMADI'

Kentteki otellerde ise güreşlerin yapılacağı 1, 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde yer kalmadı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne İl Temsilcisi Gökhan Balta, "Maalesef bu sene de her sene olduğu gibi 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şehrimizin bütün otelleri dolu vaziyette. Cuma, Cumartesi ve Pazar otellerimiz doldu. Bundan sonra gelecek olan misafirlerimizi ilçelere göndermeye başladık, oralarda konaklamak zorunda kalacaklar. Artık eski günlerine kavuşmaya başladı Kırkpınar. 20-30 yıl önce 6 ay öncesinden dolardı oteller bu sene de kapasitemiz artmış olmasına rağmen, doluluk oranları neredeyse yüzde 100'ü buldu. 2 bine yakın odamız var merkezde. Bu bizim için iyi bir nokta oluşturdu" değerlendirmesini yaptı.

'GELENEKSEL ÇEVİRMECİ TEZGAHLARI DA HAZIR'

Tarihi güreşlerin yapıldığı Sarayiçi'nde gelenek hale gelen kuzu çevirmeceler de yerini aldı. Bölgede 38 yıldır çevirmecilik yapan Recai Jalil, "Bu yıl için hazırlıklarımız tamam. Bu akşam yoğunluk bekliyoruz. Bir pehlivanın bir kuzu yediği sözü yanlış. En fazla yiyebileceği 2 3 kilo. Bize genelde Türkiye'nin her yöresinden müşteri geliyor. Bu bir Kırkpınar geleneği. Çok eski bir gelenek. Osmanlı Dönemi'nden bu yana gelen bir kültür. Tadını veren şey bize sır kalsın. Herkes öğrendi mi işin sihri bozulur" dedi.

'BU BİR GÖNÜL SPORU'

Geçtiğimiz yıl Küçük Orta Büyük'te birinci olan ve yağlı antrenman yapan Uğur Şimşek de "Bu sene iyi hazırlandık. Geçen seneden de tecrübeliyiz. Allah izin verdi birinci olduk. Bu sene ufak tefek sakatlanmalar oldu ama yapabildiğimiz kadar, sakatlanmalara rağmen hazırlandık. Büyük Orta boyundayım. Bu yıl birinci olursam Başaltı'na çıkacağım, sonra başpehlivanlık. Gönlümüzden geçen o. Bu yönde biraz yeteneğimiz var ve altyapıdan devam ettiriyoruz. Tamamen sevdiğimiz için yapıyoruz bunu, bir gönül sporu bu" diye konuştu.

'PEHLİVAN SAYISI ARTTI, KİSPET SİPARİŞİ DE'

Edirne'de kispet ustası Adem Kayın, Kırkpınar Er Meydanı'nda pehlivan sayısıyla siparişlerinde de artış olduğunu söyleyerek, "Bu yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri için başpehlivanlar için siparişleri hazırladık. Minik güreşçiler için son kispetleri dikiyoruz. Bu yıl çok talep var, geçtiğimiz yıla göre. Deri fiyatları artmasına rağmen biz o kadar zam yapmadık. Bir kispet 800 TL'den, 4 bin TL, arasında değişiyor. Osmanlı'dan günümüze kispetlerdeki işlemeleri günümüze taşıyoruz" görüşlerini aktardı. (DHA)

