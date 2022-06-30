FETÖ şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de FETÖ Terör Örgütün üyelerinin kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ Terör Örgütün üyelerinin Yunanistan’a kaçışlarına yardımcı olduğu iddiasıyla A.K.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K. adliyeye sevk edildi. A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.