Örgüt üyelerinin Yunanistan´a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de FETÖ üyelerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan A.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen A.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin, dosyalarındaki yargı kararları kesinleşmek üzere olan örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasında yardımcı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-06-30 17:35:47



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