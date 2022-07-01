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Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan vatandaşlara zabıta engeli Kırkpınar için çadır kuran güreş severler çileden çıktı

İHA

Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan vatandaşlara zabıta engeli Kırkpınar için çadır kuran güreş severler çileden çıktı

Edirne'ye Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen güreş severler, otellerde yer bulamayınca çadırda konaklamayı tercih etti. Ancak çadırlarını kuracak yer bulamayan vatandaşlar çileden çıktı.
Önceki yıllarda olduğu gibi "bedava palas" olarak adlandırılan Selimiye Meydanı'nda çadırlarını kurarak konaklamak isteyen güreş severler, belediye ekiplerine takıldı. Çadırlarının bulunduğu alandan kaldırılması üzerine 3 kez yer değiştiren ve sabırla çadırlarını yeniden kurmaya çalışan misafirler; konaklama, tuvalet ve yiyecek konusunda belediyenin destek olması gerektiğini savundu.
Bu yıl 661'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hem pehlivanlar hem de güreş severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Rekor katılımla gerçekleştirilen güreşler için otel rezervasyonları aylar öncesinden yapıldı, çevre il ve ilçelerde dahi konaklayacak yer kalmadı. Hal böyle olunca güreş sevdalıları da çareyi her sene olduğu gibi bu sene de çadırda konaklamakta buldu. Önceki yıllarda Selimiye Meydanı ve çeşitli noktalara çadırlarını kurarak 3 gün boyunca orada konaklayan güreş severler, bu yıl kendilerine yer gösterilmemesi üzerine mağduriyet yaşadı.

"Üçüncü kez çadır yeri değiştiriyorum"
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Manisa’dan Edirne'ye gelen Burhan Koç, “Çadır kurduk ama böyle bir rezalet görmedik, hiç ilgi yok, üçüncü kez çadır yeri değiştiriyorum. Caminin yanına gittik, belediye ekipleri oradan kaldırdı. Aşağı indik oradan da kaldırdılar, şimdi başka bir yer bulduk. 17 seneden beridir geliyorum, güreşi seviyoruz ama belediyenin ilk önce bu milleti ağırlayacak yer yapması lazım, konaklanan yerlere tuvalet yapması lazım, pek çok sorun var. Antalya’ya gidip güreş yerlerini incelesinler. Biz şu anda mağduruz ve memnun değiliz ama alışkanlık var, geliyoruz. Geldik, çadırlarımızı kurduk ve 5 gün burada kalacağız. Su yok, yatacak yer yok, tuvalet ve hiçbir hazırlık yok" şeklinde konuştu.
Üç defa çadırının yerini değiştiren Koç, belediye başkanına seslenerek, "Hizmet vermiyor. 3 defa çadır söktük taktık, onun karşılığında bari 1 tabak pilav getirsin" diyerek sitemde bulundu.

"Kurduğumuz çadırları söktürdüler"
Manisa'dan gelen güreş sever Süleyman Akpınar, "Yıllardan beri buraya güreş izlemeye geliyorum. Ama bu sene geldik, çok rezillik çektik. Böyle bir şey görmedik bu zamana kadar. Burada çadır kurduk, belediye geldi. Hiç huzur bulamadık, çok çile çektik. Belediyenin gelen misafire yer göstermesi gerekirken, bizim kurduğumuz çadırları söktürdüler, biz ne yapalım" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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