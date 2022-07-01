Kırkpınar Ağası davul-zurna eşliğinde törenle karşılandı

Edirne'de 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, düzenlenen törenle karşılandı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, düzenlenen törenle karşılandı. Seyfettin Selim 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Kırkpınar gibi büyük bir organizasyonda ağalık yapmanın onuru ve gururunu yaşadığını söyleyen Ağa Selim, "İnşallah Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında ağalığa devam edeceğiz. Güzel bir Kırkpınar diliyorum" dedi.

Selimiye Meydanı'nda hazırlanan platformda "Kadına el kalkamaz", "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açıldı.

Selimiye Meydanı'nda hazırlanan platform önünde buluşan protokol üyeleri ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, buradaki törenin ardından davulzurna eşliğinde yürüyüş yaptı.

Daha sonra Kırkpınar korteksinde yer alan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, protokol üyeleri ve güreş severler, Atatürk Heykeli'ne kadar yürüdü. Atatürk Heykeli'ne çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından ise bando eşliğinde sözü ve bestesi rahmetli Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı çalınıp söylendi.

Buradaki programın ardından protokol üyeleri Pehlivanlar Mezarlığı'nı ziyaret edecek dua okudu.

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