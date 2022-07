Yenilen pehlivanın üzüntüsü; Bir kere er meydanında elimiz yukarı kalkmadı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-KIRKPINAR Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde deste küçük boyda güreşen Osman Yiğit Akçay, rakibine yenilmenin üzüntüsünü yaşadı. Yenilgi sonrası gözyaşı döken 16 yaşındaki güreşçi, 5 yıldır yağlı güreş yaptığını ve hiç galip gelemediğini belirterek, "Yenildik. Bir kerede yenelim, hep yeniliyoruz. Bir kere şu er meydanında elimiz yukarıya kalkmadı" dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk günü güreşler kıran kırana başladı. Pehlivanların rakipleriyle mücadelesi nefes kesti. Galip gelen pehlivanlar sevin içinde çayırdan ayrılırken, rakiplerine yenilen pehlivanlar ise büyük üzüntü yaşadı, bazıları da göz yaşlarına hakim olamadı.

Antalya Manavgat ilçesinden gelen ve Kırkpınar Er Meydanı'nda deste küçük boyda rakibine yenilen Osman Yiğit Akçay, büyük üzüntü yaşadı. Yağlı güreşlere 5 yıl önce başladığını ve er meydanında hiç galip gelemediğini söyleyen Akçay, "Yenildik. Bir kerede yenelim, hep yeniliyoruz. Bir kere şu er meydanında elimiz yukarıya kalkmadı. Yenilmemizin sebebi de, çalışmıyoruz, antrenmanları ciddiye almıyoruz. Bir de yemeye içmeye dikkat etmiyoruz. O yüzden yeniliyoruz. Bir de heyecan ve korkudan yeniliyoruz. Kırkpınar'a ilk defa geldik. İnşallah seneye daha iyi sonuç alacağım. Bu dualı çayıra çıkmak her yiğidin harcı değildir. Burada güreştiğim için çok mutluyum ama yenildiğim için üzgünüm" dedi.

'HEP YENİLİYORUM'

Yağlı güreşlerde rakiplerine üstünlük kuramadığını ve ilk turda yenilip elendiğini söyleyen Akçay, "Hep yeniliyorum. Allah izin verirse başladığım yerde derece yapmayı düşünüyorum. Kurtdere'de güreşmeye başladım, Kurtdere'de derece yapmayı düşünüyorum. Kavgayı dayak yemeden öğrenemezsin. Yenile yenile yenmeyi öğreneceğim. Heyecanımı da yeneceğim" şeklinde konuştu.

Yenilmesinin sıcak havanın ve heyecanının da etkisi olduğunu belirten Akçay, "Sıcak havanında etkisi oldu. Dün çok koştum ve tam 2.5 kilo verdim. Bu da yenilmeme etken oldu. Hatalarımdan ders çıkaracağım. Bu sefer geçen seferki gibi alta yatmadım, yattığım gibi kalktım. Adamı tam altıma alıyordum, bir şey oldu alamadım. İnşallah öteki seferde, yememe içmeme her şeyime dikkat edeceğim ve bütün kış boyunca çalışacağım, gelecek yılki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece yapacağım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

