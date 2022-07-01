Sakatlanan pehlivan hastaneye kaldırıldı

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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gün müsabakalarında kıran kırana gerçekleşen güreşlerde, kosta kırığı şüphesiyle bir pehlivan hastaneye kaldırıldı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, çeşitli boylarda müsabakalarla devam ediyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı güreşlerde pehlivanlar rakibini yenmek için ter döküyor.

Küçük orta küçük boy güreşçilerinden Kenan Şahiner, rakibine karşı mağlup oldu. Ters hareket sonucu sakatlanan Şahiner, sahada doktorların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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