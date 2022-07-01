661'inci Kırkpınar'da açılış seremonisi yapıldı



Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda açılış seremonisi düzenlendi. Geçen yılın başpehlivanı Ali Gürbüz'ün Türk bayrağını taşıdığı törende, cazgırlar, hakemler, minik pehlivanlar ile Kırkpınar´ın vazgeçilmezi davulzurna ekibi geçit töreni yaparak protokol ve seyircileri selamladı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin resmi açılış töreni, Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Kırkpınar eski ağaları, davetli topluluğu ve vatandaşlar katıldı. Tören, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken; Türk bayrağını göndere Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz çekti.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu'nun eşliğinde söylendi. Törenin açılış konuşmasını Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, konuşmasında Kırkpınar'a yakışan güreşlerin geçmesini diledi.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ NESİLDEN NESİLE AKTARACAĞIZ'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da Kırkpınar´ın nesilden nesile geçen bir gelenek olduğunu belirterek, "Nesilden nesil aktarılmış bu gelenekte, geleceğin şampiyonlarıyla geçmişin şampiyonlarını bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kültürümüz, tarihimiz, geleneğimiz, göreneğimiz olan ata sporu güreşi nesilden nesile aktarmaya devam edeceğiz. Ben bugün yarın ve pazar günü güreşecek tüm güreşçi kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

'GELENEKLERİMİZ SONSUZA KADAR YAŞAYACAK'

Törende Belediye Başkanı Recep Gürkan da Kırkpınar´ın Türk milletinin tarihindeki en eski spor olduğuna vurgu yaptı. Gürkan, "Türk milletinin tarihindeki en eski spor organizasyonu tarihi Kırkpınar Yağan Güreşleri sadece Edirne'nin, Edirnelilerin değil Türk milletinin de gururu ve sorumluluğu. Bu yıl Türkiye'nin, Türk milletinin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, yani kurtuluşumuzun 100´üncü yılı tüm Türkiye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlu olsun diyoruz. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, tıpkı o da Türk milleti gibi ve Türkiye Cumhuriyeti kadar sonsuza kadar yaşayacak ve Türk milleti tarafından da sonsuza kadar korunacaktır" ifadelerini kullandı.

'HEPİNİZ BİRER ŞAMPİYONSUNUZ'

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da güreşlere katılan pehlivanlara seslendi. Kırbıyık, "Bazen yeneceksiniz, bazen yenileceksiniz ancak şunu biliniz ki hepiniz birer şampiyon hepiniz birer pehlivan olarak yüce milletimize gurur kazandırmış olacaksınız. Ülkemizin dört bir yanından Antalya'dan, Kocaeli'den, Samsun'dan, Ankara'dan aramızda bulunan payitahtta gelen değerli güreş severlerimiz. Ata sporumuz yağlı güreşe verdiğimiz vermiş olduğunuz bu değerli beslemiş olduğunuz bu sevda ile kıymetli geleneğimizin yaşatılmasına ve geleceğe taşınmasına büyük katkı sağlıyorsunuz. Bu nedenle burada görmekten memnuniyeti ifade etmek isterim. Tekrar hoş geldiniz" diye konuştu.

Kırbıyık´ın konuşmasının ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakem heyeti, saha görevlileri, Edirne Belediyesi Bandosu ve Kırkpınar davulzurna ekibinden oluşan kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. Kortejde Türk bayrağını ise geçen yılın başpehlivanı Ali Gürbüz taşıdı. Geçit töreninin tamamlanmasının ardından sabah 09.30'da başlayan güreşlere devam edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ

2022-07-01 20:00:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.