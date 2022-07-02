Kırkpınar konserleri sürüyor Edirne'de Şevval Sam rüzgarı esti Şevval Sam dans performansı ve şarkılarıyla Edirnelileri coşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkpınar konserleri sürüyor Edirne'de Şevval Sam rüzgarı esti Şevval Sam dans performansı ve şarkılarıyla Edirnelileri coşturdu

İHA

Kırkpınar konserleri sürüyor Edirne'de Şevval Sam rüzgarı esti Şevval Sam dans performansı ve şarkılarıyla Edirnelileri coşturdu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Edirne'de verdiği konserde dans ve şarkılarıyla izleyicileri coşturdu.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nin ikinci gününde Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam sahne aldı.
Edirne'de bu yıl 661'ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali çerçevesinde kente gelen Şevval Sam, Sarayiçi Er Meydanı'nın yan tarafında oluşturulan alanda konser verdi. Konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatan Şevval Sam, dans performansı ve şarkılarıyla dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Sarayiçi Er Meydanı'nın yan tarafında kurulan platformda sahne alan Şevval Sam ve ekibi, Karadeniz şarkılarından, Trakya oyun havalarına, balkan ezgilerinden, Ege havalarına kadar söylediği birçok şarkı ile Edirneliler'den büyük alkış topladı. Ayrıca Şevval Sam'ın sahneye çıplak ayakla çıkması da gözlerden kaçmadı.
Trakya oyun havaları çalıp söylediği sırada güzel oynayan bir seyirciyi sahneye davet eden Şevval Sam, 9/8'lik ritimlere eşlik etti. Elbisesini bağlayıp oyun havalarına uyum sağlayan Sam, recal çekerek Trakya'da olduğunu hissettirdi. Ayrıca Şevval Sam'ın İzmir Marşı'nı söylediği sırada Edirneliler de bu ana eşlik ederek telefonlarına kaydetti.
Konser sonunda Edirnelilere teşekkür eden Şevval Sam, ekibini tanıtarak sahneden büyük alkış toplayarak ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler, çadırlarda kaldı
YEREL HABERLER Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler, ...
İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu
Keşan'da, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Keşan'da, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan ...
Erikli’de korkutan yangın
YEREL HABERLER Erikli’de korkutan yangın
Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı
Kırkpınar'ın ilk gününde güreşler geç saatlere kadar sürdü
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın ilk gününde güreşler geç saatlere kadar ...
661'inci Kırkpınar'da açılış seremonisi yapıldı
YEREL HABERLER 661'inci Kırkpınar'da açılış seremonisi yapıldı
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi ...
Sakatlanan pehlivan hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sakatlanan pehlivan hastaneye kaldırıldı
Selimiye’de Kırkpınar yoğunluğu 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Selimiye’de Kırkpınar yoğunluğu 661'inci Tarihi ...
Yenilen pehlivanın üzüntüsü; Bir kere er meydanında elimiz yukarı kalkmadı
YEREL HABERLER Yenilen pehlivanın üzüntüsü; Bir kere er meydanında ...
Güreşlere cuma namazı arası
YEREL HABERLER Güreşlere cuma namazı arası
Kırkpınar Ağası davul-zurna eşliğinde törenle karşılandı
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası davul-zurna eşliğinde törenle ...
Kırkpınar'da geleneksel 'ağa karşılama' töreni
YEREL HABERLER Kırkpınar'da geleneksel 'ağa karşılama' töreni
Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan vatandaşlara zabıta engeli Kırkpınar için çadır kuran güreş severler çileden çıktı
YEREL HABERLER Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan ...
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
YEREL HABERLER Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
Kırkpınar için konser Rubato Edirnelileri hem duygulandırdı hem oynattı
YEREL HABERLER Kırkpınar için konser Rubato Edirnelileri hem ...
Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı
YEREL HABERLER Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
YEREL HABERLER Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
YEREL HABERLER Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, ...
Kırkpınar’da tüm zamanların rekoru kırıldı, 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı
YEREL HABERLER Kırkpınar’da tüm zamanların rekoru kırıldı, 2 bin 475 ...
Örgüt üyelerinin Yunanistan´a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Örgüt üyelerinin Yunanistan´a kaçmasına yardım eden ...
FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi tutuklandı
Başpehlivan Koç altın kemeri kuşanmak istiyor Geçen senenin başpehlivan finalisti Koç son yağlı antrenmanını yaptı
YEREL HABERLER Başpehlivan Koç altın kemeri kuşanmak istiyor Geçen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.