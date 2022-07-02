İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Edirne’nin Kıyık Caddesi’nde bulunan bir imalathanede gece saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın giriş katındaki imalathanede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede çevreye ve apartmanın en üst katına kadar yayıldı. Dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dumanları fark eden apartman sakinleri de komşularına haber vererek önlem amaçlı dışarıya çıktı. Çocuğundan yaşlısına kadar birçok apartman sakini kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Öte yandan çıkış sebebi belli olmayan yangınla ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de gerekli çalışmaları yaparak bölgeden ayrıldı.



"Komşum aradı, dumanları görünce korktuk"

Yatmak üzere oldukları sırada komşusunun aradığını ve dışarıya çıktıklarını söyleyen apartman sakini Elfide Kızıltoprak, "Karşıda oturan komşum, 'sizin apartmandan dumanlar çıkıyor' dedi, biz de koştuk. Komşuların zillerine bastım. 'Ne oluyor yangın mı var dumanlar nereden geliyor' dedim. İndik aşağıya yemekhaneden geliyormuş. Korktuk. Torunum da bendeydi o da korktu" şeklinde konuştu.

Bütün katlara baktıklarını ve dumanların nereden geldiğini bulamadıklarını söyleyen apartman sakinlerinden Recep Öztürk, aşağı indiklerinde dumanların imalathaneden geldiğini gördüklerini belirtti.

Yangın sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.

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