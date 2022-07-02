Kırkpınar'da baba, oğlu ve torunu, 3 nesil birlikte müzisyenlik yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkpınar'da baba, oğlu ve torunu, 3 nesil birlikte müzisyenlik yapıyor

DHA

Kırkpınar'da baba, oğlu ve torunu, 3 nesil birlikte müzisyenlik yapıyor


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 40 kişilik davul ve zurna ekibinde şef Alaaddin Zurnacı (66), oğlu Fahrettin (40) ve torunu Alper (18) ile birlikte görev yapıyor. Kırkpınar'ın kendileri için bir sevda olduğunu söyleyen Alaaddin Zurnacı, "Herkese baba, oğul, torun birlikte burada görev yapmak nasip olmaz" dedi.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 661'inci kez Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. Organizasyonun olmazsa olmazı kabul edilen 40 kişilik davul ve zurna ekibi ise güreşçilere tempo veriyor. Ekipte şef Alaaddin Zurnacı, oğlu Fahrettin ve torunu Alper Zurnacı, 3 kuşak birlikte görev yapıyor.
'HERKESE 3 KUŞAK NASİP OLMAZ'
Şef Alaaddin Zurnacı, Kırkpınar´ın bir sevda olduğunu, 53 yıldır dualı çayırda görev yaptığını belirtti. 12 yaşında Kırkpınar çayırına ayak bastığını söyleyen Zurnacı, "Bu sahalarda 12-13 yaşından beri devam ediyorum. Şu anda 53'üncü senem. İlk kez dedelerimin zamanında buraya geldim. O zamanlar, dedemlerle, babamla geldiğimde onların yaptığı müziğe heyecanlandım, heves yaptım ve 'Ben bu müziği yapacağım' dedim. Davulu, zurnayı merak ettim ve yaptım. Ondan sonra da gençleri yetiştirdim. Oğlumu, torunumu yetiştirdim. Şu anda torunum konservatuvar mezunu oldu. Herkese baba, oğul, torun birlikte burada görev yapmak nasip olmaz. Rabbim bu güzelliği bana verdi. Allah'ıma şükürler olsun. 70 yaşına kadar devam edeceğim. Şu anda Türkiye genelinde yağlı güreş festivallerine gidiyorum. Edirne'deki Kırkpınar'ın da 40 kişilik programını yapıyorum" diye konuştu.
'BU AŞK ANLATILMAZ, YAŞANIR'
Alaaddin Zurnacı'nın oğlu Fahrettin Zurnacı ise babasının yanında geldiği Kırkpınar'da ilk zamanlar güreş yaptığını, sonrasında ise davul-zurna ekibine girdiğini söyledi. Zurnacı, "Soyadım zurnacı olduğu gibi bu işi de yapıyorum. 25 yıl oldu. Küçük yaşlarda pehlivanlar gibi ben de güreştim. Ama mesleğimiz davul-zurna olduğu için müzisyenliğe devam ediyoruz. Babadan oğula, oğuldan toruna süren bir meslektir. Az önce kapıdan içeri girerken besmelemi çektim, sahaya girdiğim an heyecan geldi. Biz pehlivanlık da yaptık. 14-15 yaşından beri de güreş sahasında davul-zurna çaldım, güreş de yaptım. Bu aşk anlatılmaz, yaşanılır" ifadesini kullandı.
'KIRKPINAR'I BIRAKIRSAK HASTALANIRIZ'
Alper Zurnacı da Kırkpınar'ı bırakmayı düşünmediğini belirterek, "Kırkpınar'ın içine girdiğinde davul sesiyle birlikte tüyler diken diken oluyor. Devam edeceğim, rabbim izin verdiği sürece buradayım. Hep müziğin içinde büyüdük, onu anlatamam Kırkpınar çok başka, çok büyük bir şey. Burası olimpiyat. Burada olmazsak hastalanırız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-07-02 10:16:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler, çadırlarda kaldı
YEREL HABERLER Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler, ...
İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER İmalathanede çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kırkpınar konserleri sürüyor Edirne'de Şevval Sam rüzgarı esti Şevval Sam dans performansı ve şarkılarıyla Edirnelileri coşturdu
YEREL HABERLER Kırkpınar konserleri sürüyor Edirne'de Şevval Sam ...
Keşan'da, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Keşan'da, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan ...
Erikli’de korkutan yangın
YEREL HABERLER Erikli’de korkutan yangın
Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı
Kırkpınar'ın ilk gününde güreşler geç saatlere kadar sürdü
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın ilk gününde güreşler geç saatlere kadar ...
661'inci Kırkpınar'da açılış seremonisi yapıldı
YEREL HABERLER 661'inci Kırkpınar'da açılış seremonisi yapıldı
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi ...
Sakatlanan pehlivan hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sakatlanan pehlivan hastaneye kaldırıldı
Selimiye’de Kırkpınar yoğunluğu 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çerçevesinde mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Selimiye’de Kırkpınar yoğunluğu 661'inci Tarihi ...
Yenilen pehlivanın üzüntüsü; Bir kere er meydanında elimiz yukarı kalkmadı
YEREL HABERLER Yenilen pehlivanın üzüntüsü; Bir kere er meydanında ...
Güreşlere cuma namazı arası
YEREL HABERLER Güreşlere cuma namazı arası
Kırkpınar Ağası davul-zurna eşliğinde törenle karşılandı
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası davul-zurna eşliğinde törenle ...
Kırkpınar'da geleneksel 'ağa karşılama' töreni
YEREL HABERLER Kırkpınar'da geleneksel 'ağa karşılama' töreni
Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan vatandaşlara zabıta engeli Kırkpınar için çadır kuran güreş severler çileden çıktı
YEREL HABERLER Edirne'de Kırkpınar için çadırda konaklayan ...
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
YEREL HABERLER Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
Kırkpınar için konser Rubato Edirnelileri hem duygulandırdı hem oynattı
YEREL HABERLER Kırkpınar için konser Rubato Edirnelileri hem ...
Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı
YEREL HABERLER Kırkpınar, rekor pehlivan katılımıyla başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
YEREL HABERLER Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
YEREL HABERLER Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, ...
Kırkpınar’da tüm zamanların rekoru kırıldı, 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı
YEREL HABERLER Kırkpınar’da tüm zamanların rekoru kırıldı, 2 bin 475 ...
Örgüt üyelerinin Yunanistan´a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Örgüt üyelerinin Yunanistan´a kaçmasına yardım eden ...
FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.