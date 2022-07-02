Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de 661.'si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü başladı.

Edirne’de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakalarında Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Minik 1 boy 4 tur müsabakaları ile başlayan güreşlerde öğleden sonra başpehlivanlar kura çekiminin ardından eşleriyle güreş tutacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.