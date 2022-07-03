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Kırkpınar'da bir erken final daha, Fatih Atlı yarı finali göremedi Yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu

İHA

Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan İsmail Balaban çeyrek finalde eşleştiği rakibi Fatih Atlı'yı yenerek yarı finale yükseldi. Erken final heyecanının yaşandığı müsabakalarda, yarı finale İsmail Balaban'ın dışında Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren ve Mustafa Taş yükseldi.

Kırkpınar'da bir erken final daha, Fatih Atlı yarı finali göremedi Yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu

Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan İsmail Balaban çeyrek finalde eşleştiği rakibi Fatih Atlı'yı yenerek yarı finale yükseldi. Erken final heyecanının yaşandığı müsabakalarda, yarı finale İsmail Balaban'ın dışında Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren ve Mustafa Taş yükseldi.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dün yaşanan erken final sürprizleri bugün de devam etti. Çeyrek final kuralarında altın kemerli başpehlivan Fatih Atlı ile altın kemerli başpehlivan İsmail Balaban eşleşti. Erken final heyecanın yaşandığı müsabakada seyirciler adeta yerinde duramadı. Balaban rakibi Atlı'yı yenerek yarı finale ismini yazdırdı.
Tanju Gemici'yi yenen Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen'i yenen Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı'yı yenen İsmail Balaban ve Hüseyin Gümüşalan'ı geçen Mustafa Taş yarı finale yükseldi.

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