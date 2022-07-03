Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu

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Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehilvanlık müsabakalarında yarı finalistler belli oldu.

Kırkpınar'da başpehlivanlık çeyrek filan müsabakalarında Tanju Gemici'yi yenen Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen'i yenen Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı'yı yenen İsmail Balaban ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Mustafa Taş adını yarı finale yazdırdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güreşlerden detaylar

İsmail Balaban'ın güreşi

Başpehilvanlık güreşleriDHA-Spor Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-07-03 16:28:06



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