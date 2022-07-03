Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü

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Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE´ye yasa dışı yollarla giren 363 Afganistan uyruklu kaçak göçmen İstanbul´dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne İl Göç İdaresi´nden yola çıkarıldı.

Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi´nde misafir edilen Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, öğleden sonra sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul´a gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 363 göçmen, İstanbul´dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-07-03 16:49:07



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