Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE´ye yasa dışı yollarla giren 363 Afganistan uyruklu kaçak göçmen İstanbul´dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne İl Göç İdaresi´nden yola çıkarıldı.
Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi´nde misafir edilen Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, öğleden sonra sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul´a gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 363 göçmen, İstanbul´dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-07-03 16:49:07
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