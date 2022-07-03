Kırkpınar'da finalin adı: Mustafa Taş - Cengizhan Şimşek

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Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehilvanlık müsabakalarında finalistler Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş oldu.

Kırkpınar'da başpehlivanlık yarı final müsabakalarında Mustafa Taş, Ertuğrul Dağdeviren'i, Cengizhan Şimşek ise daha önce iki kez başpehlivan olan İsmail Balaban'ı puanlama güreşinde yendi. Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın final müsabakasında karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-07-03 18:00:13



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