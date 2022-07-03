Kırkpınar´da dereceye giren pehlivanlar

Olgay GÜLER - Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde 14 boyda dereceye giren pehlivanlar, ödüllerini aldı. Bu yıl Kırkpınar´da şampiyon olan Cengizhan Şimşek´e kupa ve kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde, Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş boylarında pehlivanlar kupalarını aldı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde dereceye giren pehlivanlar şu şekilde oluştu:
Minik-1: 1. Yiğit Kabaktaş, 2. Egehan Kantarcı, 3. Süleyman Tufan, 3.Orhan Ceylan
Minik-2: 1. Hamza Yakup Orhan, 2. Abdurrahman Eker, 3.Aydıncan Gümüşdağ, 3.Kemalcan Şakar
Teşvik-1: 1. Emre Baran, 2. Ömer Gül, 3. Emirhan İbrahim Doğan, 3.Muhammed Mustafa Kalyon
Teşvik-2: 1. Yiğit Arda Aluç, 2. Atahan Bartu Çetin, 3. Serhat Abay, 3. Arda Kaan Karamıklı
Tozkoparan: 1. Beytullah Sarı, 2. Barış Kemal Yiğit, 3. Bayram Gümüşdağ, 3. İsa Arda Turhan
Ayak: 1. İlker Gönültaş, 2. Efe Şahan, 3. Özer Özgür Aslan, 3. İsmail Gençer
Deste Küçük: 1. Yasin Yeşil, 2. Onur Keskin, 3. Ramazan Efe Boztaş, 3. Hüseyin Şenel
Deste Orta: 1. Muhammed Enes Özcan, 2. Yusuf İslam Taş, 3. Murat Gonca, 3. Ömer Bulut
Deste Büyük: 1. İlker Durmuş, 2. Rıza Durmuş, 3. Tuğberk Koç, 3. Berk Avcı
Küçük Orta Küçük: 1. Yunus Emre Akman, 2. Burak Bozkurt, 3. Ensar Bıyık, 3. Serhat Göçmez
Küçük Orta Büyük: 1. Atahan Eser, 2. Emin Erdfoğan, 3. Mustafa Çoban, 3. Muhammet Ali Eryüksel
Büyük Orta: 1. Bekir Eryücel, 2. Ramazan Evren, 3. Burak Şahin, 3. Kadir Güleşen
Başaltı: 1. Ali İhsan Batmaz, 2. Mustafa Arslan, 3. Mustafa Doğan Özkaya, 3. Serdar Yıldırım
Baş: 1. Cengizhan Şimşek, 2. Mustafa Taş, 3. İsmail Balaban, 3. Ertuğrul Dağdeviren
En İyi Peşrev: Tansel Umut, Serkan Üğdüler, Ufuk YanıkDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-07-03 21:43:37
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