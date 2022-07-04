Edirne'de kolonya şişelerinde 51 litre etil alkol ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kolonya şişelerinde 51 litre etil alkol ele geçirildi. Alkolün sahte içki yapımında kullanılacağı belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'de T.Y.'ye ait iş yerinde arama yaptı. Ekipler, aramada kolonya şişelerine gizlenmiş sahte içki yapımında kullanılan 51 litre etil alkol ele geçirildi. T.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-07-04 12:10:47



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