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Kırkpınar'da güreşlere yeni düzenleme

DHA

Kırkpınar'da güreşlere yeni düzenleme


Ali Can ZERAY Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) Edirne'de düzenlenen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Cengizhan Şimşek ve finalde elediği rakibi Mustafa Taş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gürkan, 1 Ağustos itibariyle yağlı güreş faaliyetlerinin yeni kurulan Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından gerçekleştirileceğini belirterek, "Büyük orta, başaltı ve baştaki pehlivanlarımızın doğrudan Kırkpınar'a katılımını sağlayarak diğer 11 boyda yıl içerisinde puanlama yapma suretiyle bir takım kriterler getirmek istiyoruz. Bence bunun zamanı geldi" dedi.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Cengizhan Şimşek, finalde elediği aynı kulüpten arkadaşı ve rakibi Mustafa Taş'la birlikte Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Gürkan, Edirne'den ayrılmadan önce geleneksel ziyaretini gerçekleştiren Şimşek ve Taş'a tebriklerini iletti. Gürkan, ziyarette yaptığı açıklamada bu yıl Türkiye Güreş Federasyonu koordinasyonunda Kırkpınar'ın son kez düzenlendiğini, 1 Ağustos itibariyle artık tüm yağlı güreş müsabakalarının Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından yapılacağını söyledi.
"KIRKPINAR'A GÜREŞÇİ KATILIM KRİTERİ GETİRECEĞİZ"
Kırkpınar'la ilgili önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere bir takım değişiklikler yapılacağını ifade eden Gürkan, "Kırkpınar ile ilgili bu yıldan başlayarak tüm yağlı güreşlerde önemli değişiklikler yapmayı planlıyoruz yeni federasyonda. Yıllardır söylediğim bir şey var; hiçbir elemeye tabii tutulmadan, ya da hiçbir başarı kriteri olmadan her pehlivanımız zembilini alıp, kispetini alıp dualı çayıra çıkmalı mı, çıkmamalı mı? O tartışılması gerekiyor, epeydir de tartışılıyor. Federasyon başkanımız İbrahim beyle de görüştük hafta sonu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Yücel Yılmaz'la da konuştuk; önümüzdeki yıldan itibaren pehlivanlarımızın yıl içerisindeki bütün güreşlerini izleyerek, yıl içerisinde başarılarına göre bir puanlama sistemi getirerek Kırkpınar'da bir takım, yıl içerisinde başarılı olmuş pehlivanlarımızın, Kırkpınar çayırına çıkmasını arzu ediyoruz" dedi.
"AMACIMIZ DAHA NİTELİKLİ GÜREŞ SEYRETTİRMEK"
Alınan kararla birlikte güreş kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirten Gürkan, "Böylelikle hem güreş sürelerini uzatmaya, hem de kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Gördünüz mesela, bazı güreşlerde ihtarlar verildi, seyirci isyan etti, ıslık çaldı, yuhaladı. Buradaki amacımız daha nitelikli bir yağlı güreş, daha nitelikli seyir zevki olan bir Kırkpınar izletmek. Belki büyük orta, başaltı ve baştaki pehlivanlarımızın doğrudan katılımı ama diğer 11 boyda yıl içerisinde puanlama yaparak bir takım kriterler getirmek istiyoruz. Bence bunun zamanı geldi" diye konuştu.
ŞİMŞEK: KEMERİ TÜM TÜRKİYE'YE ARMAĞAN EDİYORUM
Ziyarette konuşan 661'inci Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek de, Kırkpınar'da geriden gelen genç neslin başarılı olmasından mutlu olduğunu belirtti. Rakibi Mustafa Taş'ı da tebrik eden Şimşek, "Altın kemeri takmak bana nasip oldu. Allah'ım nasip etti. Artık dönem değişsin, geriden gelen başpehlivanlar gelsin diyorduk. Bize de Mustafa Taş kardeşimle beraber final yapmak nasip oldu. Aynı kulüpteyiz, birlikte ter akıttık. Dişe diş, kana kan idmanlar yaptık. Çok emek verdik ikimiz de. Bütün hocalarımızdan Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Bu kemeri bütün Türkiye'ye armağan ediyoruz, Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.
Başpehlivan Şimşek daha sonra Selimiye Meydanı'nda kupası ve kemeriyle poz verdi. Vatandaşların fotoğraf isteğini de kırmayan Şimşek, memleketi Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başpehlivan Şimşek'in belediyeye girişi
Şimşek'in kupa ve kemerle poz vermesi
Şimşek'ın babasının elini öpmesi
Başpehlivan Şimşek ve Taş'ın antrenörleriyle belediye başkanını ziyareti
Belediye Başkanı Gürkan açıklama
Başpehlivan Şimşek açıklama
Başpehlivan Şimşek'in kupa ve kemerle Selimiye önünde poz vermesi
Şimşek'in vatandaşlarla fotoğraf çekilmesiDHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-07-04 15:30:45

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