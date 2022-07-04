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Edirne’nin Keşan ilçesinde kolonya bidonları içinde 43,50 litre etil alkol ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, İspat Cami Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenledi. T.Y. isimli şahsa ait iş yerinde arama yapan polis, sahte alkol yapımı için satıldığı değerlendirilen kolonya bidonlarına doldurulmuş toplam 36 litre ve yarım litrelik şişelere doldurulmuş vaziyette yaklaşık 7,50 litre etil alkol ele geçirdi. Toplam 43,50 litre etil alkole el konurken, yakalanan T.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

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