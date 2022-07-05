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Gerçeği aratmayan tatbikat nefes kesti Trakya Üniversitesi personeline yönelik tatbikat düzenlendi

İHA

Gerçeği aratmayan tatbikat nefes kesti Trakya Üniversitesi personeline yönelik tatbikat düzenlendi

Deprem ve afetlere karşı hazırlanan plan çerçevesinde harekete geçen Trakya Üniversitesi, kurumun sivil savunma amirliği iş birliğinde tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat çerçevesinde AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık görevlileri ve UMKE ekipleri Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nün bahçesinde hazır bulundu.
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü önünde tüm personelin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı ve nefes kesti. Deprem, yangın gibi afetlere hazırlık çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği personelin "çök kapan" taktiği ile bir süre bekledikten sonra içeriden tahliye edilmesi ile başladı. Dolapların devrilmesi sonucu yaralanan bir kişi AFAD ve üniversitenin arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Enkaz altında kalan bir çalışan itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı noktadan aşağı alınarak kurtarıldı. Rektörlük binasının 4. katında mahsur kalan kazazede AFAD ekipleri tarafından ip ve sedye yardımıyla aşağı indirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve yukarıda mahsur kalan bir kişiyi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ve afetlerden etkilenenler yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirildi.

"Üniversitemizin 40 yılında 40 tatbikat sloganı ile başladık"
Gerçekleştirdikleri tatbikatın, Edirne bölgesindeki okullarda yapacakları tatbikatların başlangıcı niteliğinde olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Amiri Hüseyin Türkel, "Bundan önce Keşan, Havsa ve Uzunköprü'de çeşitli tatbikatlar yaptık. Oralarda başlamamızın sebebi de depremden ilk etkilenecek yerler o bölgeler olduğu içindir. Daha sonra da rektörlük binamızın önünde yaptığımız bu tatbikatla Edirne'ye start vermiş olduk. 'Üniversitemizin 40 yılında 40 tatbikat' sloganı ile başladık. Üniversitelerin, bulunduğu bölgenin birer aynası olması gerekir. Bizler bu etkinlikleri ne kadar artırabilirsek diğer kamu kurum ve kuruluşlar da o kadar hareketlenecektir" ifadelerine yer verdi.

"İstanbul depremi ülkenin bir gerçeği"
İstanbul depreminin ülkenin bir gerçeği olduğunu aktaran Türkel, "Küreselleşmiş bir dünyada tatil için ya da çocuklarımızın okulu için başka alanlarda yer alabiliriz. Bizim de en yakınımızda İstanbul var. Oraya gittiğimizde böyle bir olayla karşılaşmamız halinde en başta kendimiz için ne yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Devamında da etrafımızdakiler ve sokak hayvanları ile ilgili ne yapabileceğimiz ile alakalı farkındalık oluşturulmasını istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık" dedi.

"Türkiye'nin yüzde 71'i deprem alanları içerisinde yer alıyor"
Sivil savunma amirliğinin planladığı arama kurtarma, yangın ve deprem gibi birçok senaryolarla etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, Türkiye'nin yüzde 71'inin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, nüfusun yüzde 66'sının ise afet bölgelerinde yaşadığını ifade etti.

"Edirne'de sel baskınları da yaşanabiliyor"
Afetlerin sadece depremlerden ibaret olmadığını belirten İşçimen, "Afet denince aklımıza sadece depremler gelmesin, Edirne'de sel baskınları da yaşanabiliyor. Biz de afetler üzerine bir plan hazırladık. Ardı arkası sürekli olarak gelecek. Biz afetler konusuna çok önem veriyoruz. Bu vesileyle de diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da bu tip afet çalışmalarını yapmaya davet ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.
Rektörlük çalışanları ve akademisyenler, tatbikatların tamamlanmasının ardından ekipler tarafından afetlere karşı bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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