Gurbetçilerin Kurban Bayramı sevinci Ana vatana gelen gurbetçilerin bayram yolcuğu başladı

Avrupa’nın farlı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı aileleriyle geçirmek için başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarından ülkeye giriş yapmaya devam ediyor.

Hem yıllık izinlerini hem de Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Türkiye’ye gelişleri sürüyor. Günlerce süren yolculuktan sonra ülkeye adım atan gurbetçiler sınır kapılarındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutmaya devam ediyor. Ana vatanlarına gelerek Türk bayrağını gördükleri için mutlu olduklarını ifade eden gurbetçiler, bayramı aileleriyle geçirecek olmanın mutluğunu yaşıyor.



“Türkiye gibisi yok”

Almanya’nın Köln kentinden geldiğini söyleyen Yasemin Kutlu, memleketi Sakarya’da Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte geçireceğini belirterek, “Gümrüklerde çok bekledik, yorulduk ama değdi. Buraya gelince yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi, enerji doluyorum. Çok mutluyum, bu bambaşka bir duygu. İnsanın memleketi gibi yok, Türkiye gibisi yok. Ailemiz bizi bekliyor, çok özledik” dedi.



"Ezan sesine hasret kaldık"

32 yıldır İngiltere’de yaşadığını ve Türkiye’ye gelmek için 3 gündür yollarda konaklayarak geldiğini belirten Arif Özdemir, “Üç arkadaş ile birlikte yola çıktık. Vatanımızı çok seviyoruz. Bizi 2 şey çok duygulandırıyor, biri bayrağımız diğeri ise ezan sesi. Bunlardan mahrum yaşıyoruz. Orada her şeyimiz var ama bizim ülkemiz bambaşka. Çok özlüyoruz çok seviyoruz” diye konuştu.



“Türk bayrağını görünce duygulanıp ağladım”

Vatan toprağına ayak bastığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sare Özdemir, “Türk bayrağını görünce duygulanıp ağladım. Avrupa’da yaşadığımız için ezan sesi duyamıyoruz. Burada ezan sesini duyunca hissettiklerimiz anlatılamaz. Allah’a çok şükür ülkemize geldik, çok mutluyuz. Orada da mutluyuz, her şeyimiz var ama vatanımız gibisi yok. İngiltere bize çok şey verdi ama bir o kadar da götürdü. Akrabalarımız, kardeşlerimiz burada. Özlem çok fazla var. Geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

İngiltere’den gelen Ali Özdemir, "Emeklilik yaklaştığı İçin Türkiye’de daha fazla zaman geçiriyoruz. Memlekete gelmenin güzelliği bambaşka oluyor. Her ne kadar orada yaşıyor olsak da buraları unutamıyoruz. Yolculuk yorucuydu ama çok şükür geldik” şeklinde konuştu.

Yolda çok zorluk çektiklerini söyleyen Yılmaz Acar da “Trafik çok yoğundu, gümrüklerde bekledik. Buraya gelince rahatlıyoruz. İnşallah kesin dönüş yaparız, akrabalarımız burada. Pandemiden dolayı bir süredir gelemiyorduk, burada olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.