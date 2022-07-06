Muhtar ‘Hırsızlık Sergisi’ kurdu

Edirne’nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlığın yaşandığı mahallenin muhtarı, duruma dikkat çekmek için muhtarlık önünde ‘Hırsızlık Sergisi’ kurdu. Hırsızlıklar sırasında kullanılan ve şüphelilerin kaçarken bıraktığı aletleri sergileyen muhtar, “Nasıl başa çıkacağız, biz de bilmiyoruz” dedi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Büyük Cami Mahallesi uzun bir süredir hırsızlık olayları ile boğuşuyor. Bölgede bulunan metruk evlere giren kötü niyetli kişiler, binalarda para edecek demirden, pencerelere ve kablolara kadar ne varsa alıp gidiyor.

Mahallede hırsızlık olayları devam ederken, artık evlerinde hırsız nöbetine başlayan mahalle sakinleri şüphelileri polise bildiriyor. Fark edildiklerini anlayan şahıslar ise yanlarında bulunan suç aletlerini bırakarak kaçıyor. Bu gibi durumlar üzerine Büyük Cami Muhtarı Nedret Özkan, hırsızlığa dikkat çekmek için hırsızlardan geriye kalan demir makası, balyoz gibi malzemeleri muhtarlık binası önünde sergiledi. Günden güne artan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Muhtar Özkan, “Özellikle metruk evlerde emniyet ve belediye ile bazı önlemler aldık ancak tüm önlemlere rağmen hırsızlıklar yaşanmaya devam ediyor. En son muhtarlık binasının önünden çaldıkları bankın demirlerini alıp, tahtaları kenara atmışlar. Artık nasıl başa çıkacağımızı biz de bilemiyoruz” dedi.

Hırsızlık sırasında kullanılan aletleri sergilediğini de anlatan Özkan, “Ben de hırsızların hırsızlık yaparken bırakıp kaçtıkları bu eşyaları sergiliyorum. Hangi aletler ile hangi yöntemler kullanılarak hırsızlık yapıldığını göstermek için böyle bir şey yaptım" şeklinde konuşurken, ele geçirilen malzemeleri ihtiyacı olan kişilere verdiğini, onların da işlerini görüp geri getirdiklerini söyledi.

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