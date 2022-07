Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Edirne’deki bıçakçıların işlerinde artış yaşanmaya başladı. Bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, ustalar bıçaklarını biletecek vatandaşlara işlerini son güne bırakmamaları için çağrıda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmek ya da yeni bıçak almak isteyen vatandaşlar, bıçakçıların yolunu tutmaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Edirne'de Tahtakale Caddesi'nde faaliyet gösteren bıçakçılarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar, sıcak havaya rağmen işlerini özenle sürdürmeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bıçakçılığın son temsilcileri, kurban kesiminde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı için fazla mesai yapıyor.

Babadan kalma mesleğini sürdüren bıçak bileme ustası 72 yaşındaki Mehmet Çetin, kurban keseceklerin çok daha önceden bıçaklarını biletmesini ve son güne bırakmamaları gerektiğini ifade etti.



Bıçakçılardan vatandaşlara çağrı

Baba mesleğini 1951 yılından bu yana devam ettirdiğini söyleyen Çetin, "Kurban kesecekler çok daha önceden bıçaklarını biletmeye gelsinler. Sıkışıklığa gelince onlar da ben de mağdur oluyorum. Çok talep var. Ummadık ama bayağı gelen oldu. Her şeyin çok pahalı olduğunu biliyoruz. Ama insanlar gene de kurban kesmeden vazgeçmiyorlar. Bu acaba kurban kesmek için mi kullanılacak yoksa her sene kurbandan kurbana bıçağımız bilensin diye mi biliyorlar belli değil" ifadelerine yer verdi.

Bıçaklarını bileten vatandaşlardan Kasım Beder, "Kurban Bayramı öncelikle hayırlı olsun, kazasız belasız bir bayram diliyorum. Kasaplık yapıyorum. Bıçaklarımızı bilettik. Gelen müşterilerimizin etlerini işleyeceğiz. Biz her hafta bıçaklarımızı biletiyoruz ama normal vatandaş son güne bırakıyor" dedi.

