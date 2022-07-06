Kahreden otobüs kazasında ölen minik Berat gözyaşlarıyla toprağa verildi

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden minik Berat, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün Lüleburgaz yakınlarında, saat 07.00 sıralarında, Edirne’den Bodrum’a gitmekte olan otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 25 kişi yaralanırken 6 kişi ise hayatını kaybetmişti. Kazada vefat eden 5 yaşındaki Berat Çiftçi için Edirne’de cenaze töreni düzenlendi. Yıldırım Akmescit Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftçi, dualarla Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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