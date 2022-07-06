Kırklareli'deki otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat, toprağa verildi

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Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 6 kişiden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, Edirne'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında TEM otoyolunun ilçe çıkışında meydana geldi. Edirne'den Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner'in kullandığı 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp, şarampole devrildi. Kazada, 1´i çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Berat Çiftçi için Edirne'de, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Akmescid Camisi'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Berat Çiftçi´nin ailesi ve akrabaları katıldı. Cenazede baba Mahir Çiftçi büyük üzüntü yaşadı. Küçük Berat, kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-07-06 15:12:51



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