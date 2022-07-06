Edirne'de 2 bin 260 mezun geleceğe uğurlandı

Trakya Üniversitesi, 2 bin 260 mezununu ülkemizin ve dünyanın geleceğini inşa etmek üzere uğurladı.

Trakya Üniversitesinde 27 Mayıs’ta Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile başlayan mezuniyet coşkusu, 25 Haziran’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni ile sona erdi. Öğrenciler, bir ay boyunca 27 birimde gerçekleştirilen 34 farklı törenle mezuniyet mutluluğunu doyasıya yaşadılar. Ailelerin ve hocalarının da katıldığı etkinliklerde öğrencilerin mutluluğu, gururu ve geleceğe olan inancı gözlerinden okundu.

Fakülte ve yüksekokulların yanı sıra Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde de lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin mezuniyet sevinci yaşadığı Trakya Üniversitesinde 211 farklı programdan toplam 2 bin 260 öğrenci mezun oldu. Uluslararası ve Balkan vizyon ve misyonu ile çalışmalarını sürdüren Trakya Üniversitesinde, 18 uluslararası öğrencinin fakülte ve bölümlerinde dereceye girmesi de mezuniyet mutluluğunu sınırların ötesine taşıdı.

Trakya Üniversitesinde pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından mezuniyet coşkusunun kaldığı yerden devam ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Öğrencilerimiz, ailelerimiz ve hocalarımız bu büyük kıvancı ve mutluluğu birlikte paylaştılar. Bir aylık süre boyunca adeta Üniversitemizin her noktasından gurur ve mutluluk dalgaları yükseldi. Öğrencilerimiz, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün yanı sıra bilimin ve aklın ışığında, ahlaklı ve erdemli bireyler olarak geleceğin dünyasının inşasında yer alacaklar. Evlatlarımızı mesleklerine ve geleceğe hazırlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Trakya Üniversitesi olarak bir mezuniyet stratejisi belirlediklerini söyleyen Rektör Tabakoğlu, “Öğrencilerimizin, mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşamaları için bir program ve strateji ile hareket ediyoruz. Tek bir günde, tek bir programda öğrencilerimizin bu anı arzu ettikleri gibi yaşayamayacağı için her okulumuza ve birimimize ayrı bir program düzenliyoruz. Üniversitemizin en güzel salonlarını ve tüm imkânlarımızı onlara tahsis ediyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin aileleri ve hocaları ile bu güzel anın mutluluğunu ve coşkusunu dolu dolu yaşamalarını sağlarken şehrimizin ekonomisine de bir hareketlilik kazandırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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