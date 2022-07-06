Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince; 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama kurtarma aracı ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

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