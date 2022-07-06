Edirne'de ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince, büyümeden söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba ile Süleymandanişment köyleri arasında bulunan ormanda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince bölgeye 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 aramakurtarma aracı ve 2 helikopter yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-07-06 19:44:26
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