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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgar plakalı lüks otomobillerde kaçak ürünler ele geçirildi

İHA

Bulgar plakalı lüks otomobillerde kaçak ürünler ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan Bulgaristan plakalı otomobillerde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan Bulgaristan plakalı lüks otomobillerde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Bulgaristan plakalı 5 aracın gümrükteki trafiğinden şüphelenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan Bulgaristan plakalı lüks otomobillerin motor kısmındaki doğal boşluklara gizlenmiş, siyah hortumlarla kamufle edilerek aracın orijinal parçası olarak gösterilmeye çalışılan siyah bez çuvallar içerisinde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Sıklıkla girişçıkış yapan lüks otomobillerle "uyuşturucu madde" getirilebileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, 5 otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra İstanbul'a giderken otoban gişelerde durdurdu.
Yapılan aramada otomobillerin motor kısmındaki doğal boşluklara gizlenmiş, siyah hortumlarla kamufle edilerek aracın orijinal parçası olarak gösterilmeye çalışılan siyah bez çuvallar içerisinde 3 bin 5 farklı marka ve ebatlarda gümrük kaçağı elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi yakalandı.
Operasyon sonucu araçta bulunan Bulgar vatandaşlar K.D.D, A.İ.D, G.D.D, H.M.D, K.I.T. ve N.H.N. gözaltına alındı.

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