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'Edirne atıracısı'nın torun acısı

DHA

'Edirne atıracısı'nın torun acısı


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de tarihi Selimiye Camisi'nin önünde, yerel ağızla, 'H' harfini kullanmadan, 'Bir kare Edirne atırası ister misiniz?' diye seslenerek, yıllardır fotoğrafçılık yapan Şemsi Türk'ün (72) torunu Ersin Kalaycı (28), Tunca Nehri'nde ölü bulundu. Torunun ölümünün araştırılmasını isteyen Türk, "Sırt çantası vardı. Onları hiç bilmiyoruz, görmedik. Tişört ile çanta yok. Kimliği de her şeyi de içindeydi. Onların araştırılıp, bulunması lazım" dedi. 
Kentin dünyaca ünlü simgesi tarihi Selimiye Camisi önünde, 'Foto Şemsi' olarak tanınan ve Trakya şivesiyle 'H' harfini kullanmayarak, 'Bir kare Edirne atırası ister misiniz?' diye seslenerek, 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Şemsi Türk´ün (72) torunu Ersin Kalaycı´dan, 3 Temmuz günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesini kayıp başvurusu yaptığı Kalaycı'nın cansız bedeni 5 Temmuz'da Tunca Nehri'nde bulundu.
3 çocuk sahibi olan 4 torunundan Aşkın Türk'ü de 17 yaşında 4 yıl önce trafik kazasında kaybeden Şemsi Türk, Ersin Kalaycı'nın kaybolduğu gün yanına gelerek kendisinden harçlık istediğini söyledi. Türk, "En son evden çıktığında evde biraz problemleri oluyor. Biraz rahatsızlığı vardı. Tartışma falan da yok. Kendi kendine bağırıyor. Ondan sonra babası da rahatsızlık veriyor diye polisi arıyor. Polisler zaten tanıdı onu. Evden çıkıyor, saat 16.30 civarında benim yanıma, Selimiye meydanına geliyor. 'Dede ne yapıyorsun?' dedi. Sonra 25-30 lira harçlık istedi. Ben de 15 lira harçlık verdim. Ondan sonra gitti. Gidiş o gidiş, bir daha 2 gün sonra haberini gördüm. Benim daha önce bir torunum da trafik kazasında vefat etti. O, oğlumun çocuğuydu, bu da kızımın çocuğu. İkisi kuzendi, kaderleri böyleymiş. Kardeş gibiydiler. O çok etkiledi. Ondan sonra bir daha düzelemedi, psikolojisi bozuldu. Kendi kendine, 'Beni şeytanlar zorluyor, cinlere karıştım, bilmem neler beni zorluyor' gibi psikolojik sorunu vardı. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Çocuklarına sahip çıkarlarsa daha iyi olur. Arkasında dursun" dedi.
'ÖLÜMÜNÜN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ'
Şemsi Türk, torunun ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılmasını istediğini belirterek, "Nehre serinlemek için mi girdi? Üzerinde siyah tişört vardı. Bu tişört kolay çıkmaz. Kendi çıkarıp girdi demek ki. Bir de sırt çantası vardı. Onları hiç bilmiyoruz, görmedik. Tişört ile çanta yok. Kimliği de her şeyi de içindeydi. Onların araştırılıp bulunması lazım. Hiç olmazsa bir tişörtü, çantası bulunur. Çantayı yüzde 100 tanırım. Araştırması olması lazım. Çıplak olarak bulundu ama acaba kendi mi soyundu, soyunup da atıldı mı? İntihar etmez diyoruz. Çünkü çok akıllı biri. Nasıl oldu hiçbir bilmiyoruz. Araştırılırsa çıkar. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Kendi intihar edecek bir insan değil. Yüzme biliyor zaten" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-07-08 12:38:33

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