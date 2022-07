Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)AVRUPA'ya ihraç yükü taşıyan TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nda yollarda bayramlaştı. Bayramı ailelerinden uzakta geçiren şoförler, sevdikleriyle telefonla konuşurken, Bursa'dan Almanya'ya yük taşıyan Hamza Deniz ise kendisi gibi TIR şoförü olan 2 oğluyla Kapıkule TIR Parkı'nda çıkış için sıra beklerken bir araya gelip bayramlaştı.

Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nda da mesailerine devam ediyor. Bayramı yollarda geçiren şoförler, TIR'larıyla çıkış için geldikleri, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, sıranın kendilerine gelmesi için TIR Parkı'nda bekliyor. Burada bekleyen şoförler, önce birbirleriyle sonra da telefonda aileleriyle bayramlaştı.

Bursa'dan yükledikleri ihraç yüklerini Almanya'ya götürmek için yola çıkan şoförlerden Hamza Deniz, oğulları Bahattin Deniz ve Muhammet Deniz ile Kapıkule TIR Parkı'nda buluştu. Parkta bayramlaşan baba ve oğulları Kurban Bayramı'nda birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hamza Deniz, "Bayramı yollarda geçiriyoruz. Gitmesi gereken yükümüz vardı ve mecburen yolla çıktık. Çocuklarımla beraber her birimiz ayrı TIR'da yola çıktık ve burada buluştuk. Önce biz bayramlaştık, sonra evdekileri arayıp bayramlarını kutladık. Her bayrama biz yollarda giriyoruz ama çocuklarımla birlikte yollarda da olsa birlikte olmak çok güzel" diye konuştu.

Oğlu Bahattin Deniz de "Babam ve kardeşimle yolda buluşmak çok güzel bir duygu. Burada bayramlaştık, şimdi sıramızı bekliyoruz, yolumuza devam edeceğiz. Genelde hiç denk gelmiyoruz ama bu bayramın bereketine buluştuk" dedi.

Muhammet Deniz ise "Babam ve kardeşimle burada tesadüfen buluştuk. Güzel denk geldi, farklı şehirlerden gelip burada buluştuk. Bayramda evin büyüğü babadır, babada yanımızdaysa bizim için bayramdır" diye konuştu.

Avrupa'nın farklı ülkelerine yük taşıyan diğer TIR şoförleri de birbirleriyle bayramlaşmanın ardından telefonla ailelerini ve sevdiklerini arayarak bayramlarını kutladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

