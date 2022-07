Edirne’de trafik polisleri sürücülerle bayramlaştı Ekipler, çocuklara kırmızı düdük hediye etti, ailelere şeker ve kolonya ikramında bulundu

Edirne’de bayramın ilk günü denetimlerine devam eden trafik ekipleri, Kurban Bayramı’nı kutladığı sürücüleri kurallara uyulması konusunda uyardı.

Edirne’de Kurban Bayramı'yla birlikte yolarda yoğunluk oluşurken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri Atatürk Bulvarı Selimiye Camii karşısında sürücülerle bayramlaştı. Sürücülere bayramda daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, çocuklara kırmızı düdük, ailelere ise şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Niğde’den akraba ziyareti için Edirne’ye gelen Enes Gökdemir, sürücülerin her zaman duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Bu konuda trafik polislerimize teşekkür ederiz. Tabii ki duyarlı olmalıyız her zaman. Uzun yolculuk yapan vatandaşlarımıza da buradan seslenmek istiyorum. Emniyet kemeri hayat kurtarır, her zaman kemerimizi takalım” dedi.

Almanya’dan gelen gurbetçi vatandaşlardan Mehmet Ercan ise gece saat üçte Kapıkule’den yurda giriş yaparak memleketi İzmit’e gideceğini belirtti. Diğer sürücüler de emniyet kemerinin hayati önem taşıdığını ve herkesin takması gerektiğini vurgulayarak bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.