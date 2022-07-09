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Edirne’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

İHA

Edirne’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan 39 NS 674 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Sami Atalay ve Filiz Atalay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı Berna Atalay ve Tolunay Atalay ise yapılan ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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