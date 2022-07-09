Şarampole devrilen otomobildeki karı- koca öldü, oğlu ve gelinleri ağır yaralandı



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarparak 4 metre yükseklikten şarampole düştüğü kazada karıkoca yaşamını yitirdi, çiftin oğlu ile gelini ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında KeşanUzunköprü karayolu üzerindeki Paşayiğit Mahallesi çıkışında meydana geldi. Keşan´dan, Uzunköprü yönüne ilerleyen Tolunay Atalay (25) yönetimindeki 39 NS 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki istinat duvarına çarpıp, 4 metrelik yükseklikten şarampole düştü. Kazada, otomobildeki Sami Atalay (60) ile eşi Filiz Atalay (51) yaşamını kaybederken, çiftin oğulları Tolunay Atalay ve eşi Berna Atalay (25) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sami ve Filiz Atalay çiftinin cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kaza yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-07-09 19:20:09



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