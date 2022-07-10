Uzmanından uyarı: "Öpüşme ve kucaklaşmalar salgını yaygınlaştırabilir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından uyarı: "Öpüşme ve kucaklaşmalar salgını yaygınlaştırabilir"

İHA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Kurban Bayramı'nda yapılan öpüşme ve kucaklaşma şeklindeki kutlamalar ve tatil sezonunda kalabalık alanlarda bulunmanın salgını yaygınlaştırabileceğini söyledi.

Uzmanından uyarı: "Öpüşme ve kucaklaşmalar salgını yaygınlaştırabilir"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Kurban Bayramı'nda yapılan öpüşme ve kucaklaşma şeklindeki kutlamalar ve tatil sezonunda kalabalık alanlarda bulunmanın salgını yaygınlaştırabileceğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan rakamlarda vaka sayılarının 57 bin, vefat sayısının ise 25 olarak gündeme gelmesi ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Kurban Bayramı'nda yapılan öpüşme ve kucaklaşma şeklindeki kutlamalar ve tatil sezonunda kalabalık alanlarda bulunmanın salgını yaygınlaştırabileceğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 27 Haziran3 Temmuz tarihleri arasında Türkiye haftalık Kovid19 vaka haritasına bakıldığında vaka sayısının 57 bin, vefat sayısının ise 25 olduğu belirtildi.

Bakan Koca'dan aşı çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Omicron’a bağlı vakalar Türkiye’de de artış gösteriyor. Bayramda dikkat etmeli. Maskeyi zaruri kılan ortamlar biliniyor. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu ısrarla öneriyoruz. Aşıya bizim verdiğimiz önemi sizler de verin" diyerek vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.
Vaka sayılarının düşüşe geçmesi ile birlikte tedbirlerin gevşetilmesinin ardından maske zorunluluğunun kaldırılması ve aşının unutulması salgının çok daha büyük boyutlara ulaşabilme tehlikesini de beraberinde getirdi. Yaz günlerinde bir parça daha açık mekanları kullanma şansı olduğunu belirten Prof. Dr. Yorulmaz, bu artışın sonbahara kalması durumunda salgının çok daha büyük boyutlara ulaşabilme tehlikesi olduğunu aktardı.
Salgınlar sona ermeden önlemlerin kaldırılmamasının önerildiğini söyleyen TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, salgın bitmeden önlemlerin kaldırılmasının salgının yeniden alevlenmesi gibi bir durumu ortaya çıkarabileceğine vurgu yaptı.

"Yeniden artış trendi içerisinde çok özel bir gündemimiz söz konusu oldu"
Bu öngörünün gerçekleştiğini ve özellikle Kovid19 gibi RNA virüslerinde mutasyonun da çok hızlı olması nedeniyle yeni varyantların gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Yorulmaz, "BA45 diye adlandırılan yeni varyantlar ortaya çıktı. 5. dalganın azalması ile birlikte bu önlemler kaldırılmıştı ama neredeyse 6. dalga gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan rakamlarda 57 binlerde vaka, 25 ölü olarak gündeme geldi. Dolayısıyla yeniden artış trendi içerisinde çok özel bir gündemimiz söz konusu oldu" dedi.

"Öpüşme ve kucaklaşma şeklindeki kutlamalar salgını yaygınlaştırabilir"
Tatil dönemi ve Kurban Bayramı'nın salgının yeniden artış riskinin ortaya çıkmasına neden olacak durumlar olabileceğine değinen Prof. Dr. Yorulmaz, "Tatil dönemi başladı. Çoğunun da toplu ulaşım araçlarını kullanarak tatile gitmeye başladı. Risklerden birisi bu. Edirne gibi bölgelerimizde Kırkpınar gibi insanların kalabalık gruplar halinde bir araya gelmelerini sağlayacak etkinlikler de söz konusu oluyor. Tatil yörelerinde de otellerde, plajlarda ve eğlence yerlerinde bir araya gelme söz konusu. Bu da salgının yeniden artış riskinin ortaya çıkmasına neden olacak bir durum bu. Bunun yanı sıra Kurban Bayramı ile birlikte çeşitli alanlarda kalabalık grupların toplanması söz konusu olacak. Kurban kesim yerleri ve bayram ziyaretleri bunlar arasında. Ne yazık ki hala salgın nedeniyle çok fazla öğrenilmemiş bir kötü davranış da bir araya geldiğimizde kucaklaşma ve öpüşme şeklinde bir kutlama. Bu da salgının yaygınlaşması açısından önemli sıkıntılarımızdan birisi" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Yorulmaz'dan vatandaşlara çağrı
Bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yorulmaz, "Çok daha tehlike altında olan yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan insanlar hastalıktan korunmada tedbirlere uyumu ihmal etmemelidirler. Tüm vatandaşlarımız toplu alanlarda maske kullanmalı ve eğer mümkünse böylesine kalabalık yerlerden uzak durmalarında yarar var. Bakanlığımızın hastalığın seyrinin değiştiğini açıklamasının ardından insanların aşıya olan ilgileri de azaldı. Bakanlığın açıklamasına göre yüzde 85 buçuk civarında Türkiye geneli için ortalama 2 doz aşı olmuş olma oranları. Bu 2 dozun yetmediğini gördük. Dolayısıyla aşıya devam etmekte fayda var. Kovid19 öldürücü hastalık. Türkiye'de görüldüğü günden bu yana kaybettiğiniz hasta sayısı yüz binlere yaklaştı. Dolayısıyla aşılarımız tamamlamamız gerekmektedir" şeklinde uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Şarampole devrilen otomobildeki karı- koca öldü, oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobildeki karı- koca öldü, oğlu ...
Edirne’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ...
Edirne’de trafik polisleri sürücülerle bayramlaştı Ekipler, çocuklara kırmızı düdük hediye etti, ailelere şeker ve kolonya ikramında bulundu
YEREL HABERLER Edirne’de trafik polisleri sürücülerle ...
Edirne’de otomobil çocuğa çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Edirne’de otomobil çocuğa çarpıp kaçtı
Kapıkule'de TIR şoförü baba ve 2 oğlu TIR parkında bayramlaştı
YEREL HABERLER Kapıkule'de TIR şoförü baba ve 2 oğlu TIR parkında ...
Selimiye´de bayram namazı yoğunluğu
YEREL HABERLER Selimiye´de bayram namazı yoğunluğu
Edirne’de bayram namazı coşkusu
YEREL HABERLER Edirne’de bayram namazı coşkusu
Ticari araçla çarpışan otomobil kafeye girdi, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Ticari araçla çarpışan otomobil kafeye girdi, o anlar ...
Gurbetçiler, bin 400 kilometrelik ‘sıla’ yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor Gurbetçiler Kurban Bayramı için arabalı trenle yurda akın ediyor
YEREL HABERLER Gurbetçiler, bin 400 kilometrelik ‘sıla’ yolculuğunda ...
Hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kafeye daldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kafeye daldı; ...
Kapıkule'den 260 bin gurbetçi, ülkeye giriş yaptı
YEREL HABERLER Kapıkule'den 260 bin gurbetçi, ülkeye giriş yaptı
Osmanlı mirası tatlılar bayram sofralarını süsleyecek Padişahların misafirlerine ikram ettiği tatlılar bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Osmanlı mirası tatlılar bayram sofralarını ...
'Edirne atıracısı'nın torun acısı
YEREL HABERLER 'Edirne atıracısı'nın torun acısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.