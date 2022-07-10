Edirne’de kasapların kurban mesaisi devam ediyor

Edirne’de Kurban Bayramı’nın ikinci gününde kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar kasaplarda ve kesimhanelerde yoğunluk oluşturdu.

Edirne’de Kurban Bayramı’nın ikinci gününde de dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban kesim alanlarında kurbanlarını kestirdi. Kesimhanelerde yoğun mesai harcayan kasaplar, vatandaşlar için aralıksız çalışarak hizmet vermeye devam ediyor.



“Epey yorucu oldu”

Edirneli kasaplardan Emin Akın, dün sabah saatlerinden itibaren bu yana toplamda 60’a yakın kurban kesildiğini ifade ederek, “Elimizden geldiğince hayvanlarımızın yaşlarının tutmasına dikkat ederek İslami usullere ve hijyen koşullarına uygun şekilde kesiyoruz. Bizim için Epey yorucu oldu. Çok şükür Allah nasip etti kurbana ulaştık. Bunun şükrünü eda edebilmek lazım. Allah herkese kurban kesmeyi nasip etsin. Dün ile bugün arasında yaklaşık olarak 5060 tane kurban kestik. Ekibimizle birlikte kesime devam ediyoruz. Tüm Müslüman âleminin kurban bayramını kutluyorum” dedi.



“Mola vermiyoruz”

Kasaplardan Mehmet Özalp ise bayram mesaisinde sabah 8’de başladıklarını belirterek, “Sabahın erken saatlerinde başlayarak akşam 6’ya kadar mesaimiz devam etti. Mutluyuz, huzurluyuz çok şükür. Çalışırken yorgunluk hissetmiyoruz. Mola vermiyoruz. Hava sıcak olduğu İçin bol bol su içiyoruz. Kurban bayramı herkese sağlık mutluluk getirsin. Herkesin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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